A Vimercate nuovi ossari al cimitero e sistemazione del muro di cinta del campo della Dipo

Vimercate ha in programma due nuove opere pubbliche. La giunta Cereda mette sul piatto quasi 130mila euro per realizzare nuovi colombari al cimitero e sistemare il muro di cinta del campo sportivo di via Principato, dove si allena e gioca la Dipo Vimercate. Due interventi deliberati dall’amministrazione di centrosinistra in questi giorni che partiranno con la primavera.

Al camposanto verranno costruiti nuovi ossari con la realizzazione di un manufatto composto da 196 elementi. La struttura sorgerà sul muro di cinta del cimitero lato sud di fronte all’edificio della campata M e, a completamento dell’opera, saranno sistemati i percorsi pedonali e le aree a verde in prossimità delle aree dove sarà realizzata la struttura. Il costo totale del progetto è pari a 87.000 euro.

Il secondo intervento prevede la messa in sicurezza del muro di cinta, lungo il lato settentrionale del campo sportivo di via Principato.

L’intervento prevede la demolizione dell’attuale parte in calcestruzzo e la ricostruzione del tratto di muro maggiormente degradato. Inoltre sarà realizzato l’intonaco completo sulla restante parte di muratura. Nel progetto, per un costo totale di 40.252 euro, è compresa anche la sostituzione della recinzione esistente e del cordolo tra il campo di allenamento e il campo da gioco con nuove reti parapalloni a protezione della strada di via Principato e lungo il lato settentrionale.

