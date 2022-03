A Vimercate gli “007” della Polizia locale e del Cem pizzicano otto furbetti del cestino Sanzioni di 100 euro per ogni cittadino. I controlli sono stati effettuati dal 15 al 28 febbraio: in 5 casi il sacchetto era stato depositato nel cestino portarifiuti, in tre casi l’immondizia era abbandonata per strada.

Il lavoro coordinato di polizia locale e Cem Ambiente sull’abbandono dei rifiuti nei cestini o nelle loro vicinanze dà i suoi primi frutti: dal 15 al 28 febbraio, in cinque uscite sul territorio di Vimercate sono stati individuati i primi otto “furbetti del cestino”, che si vedranno recapitare un verbale di accertamento per abbandono di rifiuti con una sanzione di 100 euro ciascuno.

In 5 casi il sacchetto era stato depositato nel cestino portarifiuti, in tre casi l’immondizia era abbandonata per strada. La campagna prosegue con interventi coordinati dai vigili e dagli operatori di Cem programmati su due giorni la settimana. In settimana è scattata la posa nei parchi e aree verdi dei primi nuovi bidoni suddivisi in multipak, secco, vetro e carta che rende multo più complicato gettare sacchetti di spazzatura indifferenziata.

