A Vimercate due mesi di lavori per la “Santa”: nuovo asfalto, illuminazione e videosorveglianza

Inizieranno da lunedì 3 maggio e proseguiranno fino al 1° luglio i lavori di riqualificazione di via della Santa a Vimercate. Per tutto il periodo la strada resterà chiusa al traffico per pedoni e ciclisti in base allo stato d’avanzamento dei lavori che interesseranno la sede stradale con la stesura di un nuovo asfalto e della nuova segnaletica lungo tutti i suoi 1700 metri di lunghezza. Saranno posizionati anche dei marker led a terra (“occhi di gatto”) che serviranno per delimitare la carreggiata. Verranno inoltre installati un palo di illuminazione presso il lato nord di Cascina del Bruno e l’impianto di videosorveglianza all’ingresso e uscita della via.

Per permettere i lavori e agli automezzi di operare sarà istituito il senso unico alternato gestito da movieri o da semaforo mobile in via Cascina del Bruno, nel tratto compreso tra il civico n.7 e l’intersezione con la strada comunale della Santa; in via Vanoni, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Don Sturzo; e in via Don Sturzo, nel tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con la Santa. L’amministrazione comunale per questa operazione investirà 80mila euro.

