Vimercate nuovo centro tamponi ex Ibm (Foto by Michele Boni)

A Vimercate attivato il nuovo centro tamponi nell’ex Ibm: accessi scorrevoli Aperto nel giro di 10 giorni grazie alla collaborazione tra Comune, Asst Brianza e il proprietario dell’area, la società Vitali, andrà a sgravare l’attuale punto tamponi presente presso il parcheggio dell’ospedale cittadino.

Ha finalmente aperto i battenti mercoledì mattina 19 gennaio il nuovo centro tamponi Covid all’interno del comparto ex Ibm a Vimercate con una coda di auto abbastanza scorrevole. Il nuovo hub, aperto nel giro di una decina di giorni grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Asst Brianza e il proprietario dell’area ossia la società Vitali, andrà a sgravare l’attuale punto tamponi presente presso il parcheggio dell’ospedale nuovo di Vimercate che rimarrà comunque attivo.

Il punto tamponi nell’area ex Ibm in via Kennedy è stato allestito nell’ampio parcheggio a disposizione e raggiungibile dall’uscita di Vimercate Nord, della Tangenziale Est. La nuova struttura è attiva dal lunedì al sabato è così articolato: dalle 7.30 alle 14.30 prenotazione con il sistema “Accoda”, dalle 14.30 alle 17.30 per utenti non prenotati (prescrizioni Mmg/Pls, provvedimenti Ats).

© RIPRODUZIONE RISERVATA