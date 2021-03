A Verano insegnanti e personale scolastico saranno vaccinati al palazzetto dello sport Al palazzetto dello sport di via Dante Alighieri a Verano sarà attivo da lunedì 8 marzo il punto per le vaccinazioni anti Covid per insegnanti e personale scolastico.

Da lunedì 8 marzo sarà attivo il punto per le vaccinazioni anti-Covid a Verano Brianza, al palazzetto dello sport di via Dante Alighieri. Il servizio è nato dalla sinergia tra il Policlinico di Monza, che gestirà la somministrazione, e il Comune di Verano che ha messo a disposizione gli spazi; in collaborazione anche con il Comune di Carate Brianza. L’autorizzazione all’attivazione del punto è arrivata da Ats Brianza. «Le vaccinazioni sono al momento riservate agli insegnanti e al personale della scuola, con prenotazione inviata dall’Ats. Per il momento nessun altro può accedere al servizio» chiarisce il sindaco Massimiliano Chiolo. Le aperture saranno sette giorni alla settimana, dalle 7 alle 19. L’accesso, come detto dal primo cittadino, sarà consentito solo alle persone che hanno ottenuto appuntamento tramite l’apposito portale regionale vaccinazionicovid.servizirl.it.

Chi ha un appuntamento deve portare con sé documento di identità, tessera sanitaria, elenco dei farmaci assunti, elenco di eventuali patologie, eventuale esito di tampone positivo e negativo in caso di pregressa positività al Covid-19. Dopo la somministrazione del vaccino, il paziente deve restare in osservazione presso la struttura, per circa 20 minuti. L’accesso, la fase di accoglienza e la gestione dei flussi al palazzetto saranno agevolati dalla presenza della protezione civile veranese e da oltre 100 volontari che - recepito l’invito del Comune di Verano - si sono fatti avanti per dare il proprio contributo alla copertura dei turni.

