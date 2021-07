A Verano Brianza è tutto pronto per la festa patronale: il programma Ecco il programma della festa patronale che si terrà a Verano Brianza a partire da mercoledì 21 luglio.

Mercoledì 21 luglio inizia la festa patronale di Verano Brianza. Al nuovo centro parrocchiale. Alle 20.30 si terrà la gara di burraco. Giovedì 22 la cucina apre alle 19.30, menù salamelle. In serata due incontri: il primo con Mauro Citterio di Admo “Solo per gente che ha midollo”, il secondo col campione paralimpico Adoldo Berdun “In equilibrio su una gamba”. Venerdì spazio ai tornei di calcio pallavolo e alla musica con il duo “Piero e Andrea” alle 21. Sabato nel pomeriggio partirà la terza edizione della corsa “Verano a tutta birra”: dalle 17.30 la camminata, alle 19.15 la corsa dei piccoli e alle 19.45 la gara dei grandi. Chiude la serata dj Federico. Infine domenica prossima, la mattina, “Associazioni in piazza” e, in serata, il concerto di Suoni Mobili.

