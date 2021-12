A Verano Brianza altri 18mila euro per i buoni spesa Nuovi buoni spesa a Verano Brianza: il Comune ha stanziato altri 18mila euro.

Riaprono le domande per i buoni spesa. Le famiglie veranesi in difficoltà potranno farne richiesta a partire da lunedì 13 dicembre e fino al 31 gennaio 2022. Le risorse disponibile ammontano a circa 18mila euro. Il buono spesa è commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare (da un minimo di 200 euro per singolo componente fino ad massimo di 700 euro per sei o più componenti). Verrà data priorità alle famiglie che non hanno ancora usufruito nel contributo nel 2021. I buoni sono spendibili nei principali supermercati della zona e vengono erogati attraverso carte di spesa prepagate. La consegna sarà affidata alla Protezione Civile.

