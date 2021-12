Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Veduggio con Colzano gli alpini ospitano Babbo Natale Ana e Cai organizzano, per l’8 dicembre, un Babbo Natale nella baita degli alpini di Veduggio con Colzano.

Babbo Natale abita dagli alpini. Mercoledì 8 dicembre le baite ANA e CAI di via Della Valletta ospiteranno la quinta edizione della Santa Claus House. Il taglio del nastro alle 14.30. I laboratori curati dalle Elfette sono su prenotazione (chiamando il numero 338.8581567). Domenica 12 dicembre poi la festa continua con il terzo raduno di “Babbo Natale in moto”. Partenza sfilata alle 10.30. Iscrizione 5 euro (la quota comprende acqua e panino). Verranno premiati il Babbo Natale più originale e quello che arriva da più lontano (per partecipare 388.9912918). La sfilata attraverserà le vie di Veduggio con Colzano e Briosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA