A Veduggio apre la vecchia discarica ma solo per il verde La vecchia discarica di Veduggio riapre, ma solo per conferire il verde.

Apre la vecchia discarica, solo per il verde. Dallo scorso sabato 26 giugno, i cittadini residenti a Veduggio con Colzano dovranno portare la frazione verde vegetale ovvero gli scarti verdi dei giardini come erba, rami e piante presso la ex isola ecologica di via Verdi, a lato del cimitero. Il sito sarà aperto il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il centro di raccolta di Cassago Brianza continua ad essere aperto per gli utenti di Veduggio con Colzano per tutte le altre frazioni di rifiuto conferibili.

