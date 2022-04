A Vedano il primo “Park Art” del mondo: in largo Vittime del Dovere si parcheggia sull’arte - VIDEO L’artista Joe Palla ha scelto Vedano per installare questa bellissima e innovativa proposta artistica. Parking Art nasce da una idea di Felice Terrabuio, l’architetto monzese di StreetArtPiù: affidare uno stallo di sosta in ogni città a un artista che crei un’opera a terra sull’asfalto.

Inaugurato venerdì 8 aprile a Vedano al Lambro “il primo Park Art del mondo” - dice il sindaco Marco Merlini. Si tratta uno spazio di sosta culturale al largo Vittime del Dovere che, nell’intento, si svilupperà in altri 54 Comuni della provincia. “L’artista Joe Palla ha scelto Vedano per installare questa bellissima e innovativa proposta artistica” aggiunge il sindaco in un post Facebook. “Parking Art - spiega - è veicolare arte tra le auto in sosta, by StreetArtPiu è un’idea di Felice Terrabuio accompagnata da testo critico di Vittorio Raschetti. Siamo orgogliosi di essere i primi al mondo ad avere questa innovativa opera d’arte. Un ringraziamento particolare a Casa Francesco e agli Amici dell’Unitalsi Vedano per l’ospitalità”.

Parking Art nasce da una idea di Felice Terrabuio, l’architetto monzese di StreetArtPiù: affidare uno stallo di sosta in ogni città a un artista che crei un’opera a terra sull’asfalto. Il primo è stato un posto auto di Vedano al Lambro dipinto dall’artista Umberto Voci, alias Voxci alias Joe Palla. Prossimi appuntamenti a Triuggio e gli altri 53 comuni della Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA