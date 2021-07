A Usmate Velate un’estate ancora più sicura con la vigilanza privata serale e notturna Il servizio è stato voluto dal Comune guidato dal sindaco Lisa Mandelli soprattutto per : «trasmettere un messaggio di fiducia e tranquillità ai nostri concittadini» che avranno a disposizione un numero telefonico dedicato per richiedere, in caso di bisogno, l’attivazione di una pattuglia.

A partire dal 19 luglio, e fino alla fine di agosto, l’amministrazione comunale di Usmate Velate istituirà un servizio di vigilanza privata serale al quale potranno rivolgersi i cittadini per segnalazioni e richieste di pronto-intervento.

Il servizio verrà svolto dai vigilantes di Vigilanza NOC Security avverrà in orario serale e notturno, più sere a settimane sulla base di un calendario aggiornato col monitoraggio e con le segnalazioni ricevute. I cittadini avranno a loro disposizione un numero telefonico dedicato (Numero unico h24 02/99912112 oppure via cellulare al 342/3402080) per allertare la pattuglia ed entrare in dialogo con i vigilantes.

«Vogliamo trasmettere un messaggio di fiducia e tranquillità ai nostri concittadini – afferma il sindaco Lisa Mandelli – L’ausilio della vigilanza privata ci offre la possibilità di supportare il servizio quotidianamente garantito dalle forze dell’ordine presenti 24 ore su 24 sul nostro territorio».

«Il servizio di vigilanza privata permetterà un più diffuso pattugliamento notturno del territorio comunale per i mesi estivi, quando più di frequente si possono verificare situazioni critiche per la sicurezza delle nostre abitazioni - afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – I report degli scorsi anni ci dicono che, anche grazie a questa attività preventiva, i furti nelle case si sono quasi azzerati».

