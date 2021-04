A Usmate Velate un progetto per i giochi inclusivi con QRCode Nuova area giochi da 37mila euro nel parco di Villa Borgia.In arrivo ci sono un’altalena, un trampolino, un pannello da gioco manipolativo, un gioco a molla. In fase avanzata anche un progetto per installare sui giochi un QRCode.

Area giochi inclusiva nel parco di Villa Borgia di Usmate Velate: l’amministrazione spiega le novità. Dopo l’annuncio dell’avvio dell’iter per la creazione di una nuova area gioco inclusiva l’amministrazione ha voluto fornire alcuni dettagli sul progetto per il quale sono stanziati 37 mila euro. In arrivo ci sono un’altalena, un trampolino, un pannello da gioco manipolativo, un gioco a molla, che potranno essere utilizzati da ogni bambino, superando così eventuali disabilità fisiche individuali.

«L’avvio dell’iter per la creazione di una nuova area gioco inclusiva all’interno del Parco di Villa Borgia rappresenta un primo passo per un cambio di mentalità - spiega l’assessore alla Persona, Greta Redaelli -. Concluso questo intervento, avremo garantito il diritto al divertimento di tutti i nostri bambini e l’amministrazione comunale prevedrà interventi analoghi ogni volta che andrà a riqualificare uno spazio gioco».

Ma l’area verde non sarà l’unica ad essere coinvolta nella posa di nuove strutture inclusive: nell’ambito dell’intervento di riqualificazione che sta interessando il parco giochi di via Manara, anche qui verrà installata un’altalena inclusiva. Una struttura analoga si trova attualmente già in via Verdi.

È inoltre in fase avanzata anche un progetto promosso dall’amministrazione comunale in concerto con Piano Giovani Locale e la Consulta servizi alla persona che prevede l’applicazione, su tutti i giochi inclusivi, di un QRCode che, una volta scansionato, racconterà una storia di inclusione. La storia potrà essere letta, ascoltata, visionata, rappresentando così un’ulteriore motivo di divertimento e di aggregazione. Non solo: la storia da immaginare verrà costantemente aggiornata ed integrata con nuove attività ludiche che tutti i bambini potranno condividere con i loro amici e accompagnatori.

