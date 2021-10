A Usmate Velate si inaugura il sottopasso artistico di via per Vimercate Taglio del nastro venerdì 22 ottobre per il sottopasso riqualificato dagli studenti che ogni giorno lo utilizzano per recarsi a scuola. Intanto sono iniziati i lavori di sistemazione del tetto dell’aula magna della scuola media Luini.

A Usmate Velate sono cominciati mercoledì 20 ottobre i lavori di sistemazione del tetto dell’aula magna della scuola media. La riparazione avrà una spesa complessiva di circa 12mila euro, ma verranno interamente utilizzate risorse economiche che il Comune ha ricevuto dal GSE (Gestore Servizi Energetici) a seguito dei precedenti interventi di efficientamento energetico che ha riguardato lo scorso anno la scuola elementare Casati.

«In sostanza, grazie allo sguardo programmatorio che il Comune ha avuto, questi lavori nell’aula magna della scuola Luini non avranno alcuna spesa per la collettività – ha affermato Mario Sacchi, assessore con delega al Patrimonio - Un meccanismo virtuoso che, dall’efficientamento della scuola Casati, ha fatto rientrare all’ente i soldi precedentemente investiti e ci permette oggi di impiegarli per ulteriori migliorie in altri edifici. L’attenzione al patrimonio pubblico prosegue e, come sempre, pone al centro quei luoghi da cui passa la crescita delle nostre generazioni più giovani».

La scuola sarà al centro di un ulteriore momento che vedrà il Comune al fianco dei più piccoli: venerdì 22 ottobre avrà luogo l’inaugurazione del sottopasso di via Per Vimercate – oggetto di un importante lavoro di pittura da parte degli alunni – e l’inizio dell’anno scolastico alla scuola Casati con il contestuale momento dell’alzabandiera.

La mattinata si aprirà alle 10.30 con una merenda offerta dall’Amministrazione Comunale ai 250 alunne e alunni del plesso, seguirà l’alzabandiera e l’Inno di Mameli alla presenza degli Alpini di Usmate Velate, alle 11.15 si procederà con l’inaugurazione della nuova targa della scuola primaria accompagnata dal canto degli alunni. Alle 11.30 il momento più atteso con il taglio del nastro nel sottopasso di via Per Vimercate alla presenza degli alunni di quinta che, insieme ai loro compagni, hanno riqualificato uno spazio quotidianamente utilizzato per recarsi in classe. All’intero momento saranno presenti il sindaco Lisa Mandelli, l’assessore con delega alla Cultura Mario Sacchi, il consigliere delegato all’Istruzione Luisa Mazzuconi, oltre a rappresentanti di Alpini, Protezione Civile, GA99 e dei vertici scolastici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA