A Usmate Velate manifesti e post per insegnare a usare bene i cestini dei rifiuti Campagna del Comune per un utilizzo corretto. Il sindaco: «Stiamo constatando il fenomeno di abbandono dei rifiuti non idonei, nei cestini stradali vanno messi solo ed esclusivamente rifiuti prodotti sulle strade e nei parchi».

Manifesti nelle strade e post sui social network con cadenza settimanale per ricordare il corretto conferimento dei rifiuti nei cestini stradali. È la nuova campagna di sensibilizzazione ed educazione lanciata dal Comune di Usmate Velate per sottolineare l’importanza dell’igiene urbana e del contributo di tutti i cittadini per mantenere un paese pulito e vivibile.

«Purtroppo, ancora una volta, stiamo constatando il fenomeno di abbandono dei rifiuti non idonei lasciati nei cestini situati lungo le strade cittadine – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – In certi punti del nostro territorio è frequente vedere cestini stracolmi di sacchetti contenenti rifiuti di ogni genere. Nei cestini stradali vanno messi solo ed esclusivamente rifiuti prodotti sulle strade e nei parchi quali scontrini della spesa, carte di brioches, gelati, cicche e caramelle, biglietti dell’autobus. Tutto il rimanente, deve essere gestito mediante raccolta differenziata per la quale il nostro Comune è da sempre un’eccellenza in proposito. Per questo motivo, oltre ai manifesti affissi nel territorio, la campagna di sensibilizzazione prevede la comunicazione attraverso stampa e sui social network, così da raggiungere il maggior numero di persone».

La questione troverà spazio anche all’interno dell’informatore comunale la cui uscita è prevista in uscita alla fine del mese di marzo e dove si potranno trovare alcune delle immagini iconiche scelte per la campagna di comunicazione e porterà così idealmente il messaggio all’interno di tutte le case dei cittadini.

