A Usmate 132 contagiati solo a ottobre. il sindaco: «Numeri cresciuti esponenzialmente» Il primo cittadino Lisa Mandelli parla di un “quadro preoccupante”: «Sono in continuo aumento anche le persone in quarantena, alle quali il Comune è in grado di assicurare supporto in caso di necessità»

Aumentano i residenti a Usmate Velate positivi a Covid-19: dall’ultimo aggiornamento della scorsa settimana si è registrato un incremento di 50 positività portando quindi a 132 il numero delle persone complessivamente contagiate nel solo mese di ottobre. «Un quadro preoccupante – sottolinea il sindaco Lisa Mandelli – I numeri sono cresciuti esponenzialmente in poche settimane. Sono in continuo aumento anche le persone in quarantena, alle quali il Comune è in grado di assicurare supporto in caso di necessità. La maggioranza delle persone contagiate riesce ad affrontare la malattia al proprio domicilio ma la capacità espansiva del virus impone davvero massima attenzione a tutti».

Anche per questo motivo l’Amministrazione Comunale non celebrerà in forma pubblica il 4 Novembre, 102° giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per evitare la formazione di assembramenti, tuttavia, saranno deposte le corone nei due cimiteri e nella piazza antistante il Comune a ricordo dei caduti di guerra.

In questi giorni, in concomitanza con la ricorrenza dei defunti, saranno presenti i volontari della Protezione Civile Comunale nei cimiteri al fine di evitare assembramenti.

