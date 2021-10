A Triuggio la polizia locale pattuglierà cielo e strade con un nuovo drone Un nuovo drone per pattugliare cielo e terra: lo sta adottando la polizia locale di Triuggio.

Un nuovo drone al servizio della polizia locale di Triuggio. L’aeromobile a pilotaggio remoto potrà essere utilizzato dai vigili per monitorare il traffico, tenere sotto controllo la situazione dei corsi d’acqua in caso di maltempo e quando necessario per verificare eventuali segnalazioni di abusi edilizi.

«Per utilizzare il drone serve un apposito patentino – ha sottolineato il sindaco Pietro Cicardi –. Verrà usato dagli agenti della polizia locale nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy. Può sicuramente essere uno strumento utile al controllo del territorio». Il drone potrà servire anche per implementare il monitoraggio delle zone boschive così da contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Per l’acquisto il Comune spenderà poco più di mille euro che saranno in parte finanziati da Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA