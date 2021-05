A Sovico sostegno alla famiglia a 360 gradi con il centro Nasù Con la spinta di Katia Arcella nato un team in rete per mettere a disposizione servizi specialistici tra cui sostegno psicologico, logopedia e psicomotricità, osteopatia, ma anche yoga, corsi di formazione, consulenza alimentare.

Diversi professionisti creano una rete intorno alla famiglia per offrire sostegno a 360 gradi. Un luogo pensato e strutturato per la famiglia, per i genitori e i figli, dove poter trovare ascolto, consulenza e informazioni per svariate tematiche, anche e soprattutto quotidiane. Si inaugura sabato 29 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, a Sovico, il Centro Nasù, fortemente voluto proprio in questo momento in cui ci si può sentire persi e soli molto facilmente.

Grazie alla spinta di Katia Arcella, che ha alle spalle anni di esperienza come psicologa, educatrice, e che è titolare di un asilo nido in paese, a Sovico prende corpo un progetto che intende “abbracciare la famiglia nella sua complessità e farle sapere che ogni difficoltà si supera più facilmente se si è accompagnati dalle persone giuste”. I professionisti del Centro Nasù creano un team in rete per mettere a disposizione servizi specialistici tra cui sostegno psicologico, logopedia e psicomotricità, osteopatia, ma anche yoga, corsi di formazione, consulenza alimentare. L’obiettivo dichiarato è di promuovere “il benessere generale”, non solo emotivo, ma anche fisico, durante alcuni step cruciali del percorso di vita che per alcuni possono rivelarsi irti di ostacoli.

Un Centro che aiuta a tornare a stare bene e a superare, con l’ausilio di professionisti, fatiche e complessità familiari.

