A Sovico la “Giornata del Verde Pulito 2021”, appuntamento a Cascina Greppi

Il Comune di Sovico aderisce alla “Giornata del Verde Pulito 2021” organizzata dalla Regione Lombardia per la pulizia del territorio. Appuntamento domenica 17 a Cascina Greppi. L’obiettivo consiste nello sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità, di rispetto verso l’ambiente, di appartenenza al proprio territorio e rappresenta un importante momento di scambio e dialogo tra gli amministratori locali e la comunità.

L’appello è quindi rivolto a tutti i cittadini di Sovico (grandi e piccoli) affinché partecipino ad un’iniziativa il cui unico obiettivo è la cura degli spazi comuni del nostro Comune. Il ritrovo è come detto per domenica 17 ottobre, alle 9.15, ai Giardini Crocetta Greppi di via Cascina Greppi angolo via Petrarca.

Il materiale e le attrezzature necessari saranno forniti dal Comune di Sovico. . In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Per partecipare all’iniziativa occorre una scheda di adesione (scaricabile dal sito del Comune) e farla pervenire all’ufficio Lavori Pubblici (Ecologia) tramite email: [email protected] oppure consegnato a mano (lunendì e venerdì dalle 9 alle 12.30 – mercoledì dalle 10 alle 13.30, giovedì dalle 16.30 alle 18) oppure direttamente la mattina del 26 settembre. Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione il numero 039/2075033.

