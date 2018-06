Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Seveso “XnoiVale”, una giornata benefica per ricordare Valeria Bufo uccisa dal marito Un evento per celebrare la memoria di Valeria Bufo, uccisa dal marito in strada a Bovisio Masciago la scorsa primavera. Lo organizzano i tre figli della donna per l’8 luglio: un torneo di calcio e una giornata di musica a scopo benefico per realizzare uno sportello antiviolenza con l’associazione Adagio.

Le avevano promesso che l’avrebbero “amata per sempre”. Ora i tre figli di Valeria Bufo, uccisa dal marito in strada a Bovisio Masciago la scorsa primavera, hanno dato vita a un evento a scopo benefico per realizzare uno sportello antiviolenza con l’associazione Adagio.

Si intitola “XnoiVale” ed è previsto per domenica 8 luglio alla parrocchia San Carlo dell’altopiano di Seveso, dove vive la famiglia e dove il 27 aprile la chiesa non era riuscita a contenere tutte le persone intervenute al funerale. Alessandro, Stefano e Eleonora hanno voluto organizzare un quadrangolare di calcio a 7 con squadre formate dai loro amici e un concerto “per aiutare con la musica”.

Il programma si aprirà con una messa in memoria di Valeria Bufo (alle 11) e poi nel pomeriggio il quadrangolare seguito da un concerto del trio jazz del pianista Yazan Greselin, con la partecipazione straordinaria del batterista Nicola Angelucci e della cantante Sania Gargano, dall’intervento degli psicologi dell’Associazione AdAgio a supporto del progetto contro la violenza di genere e dall’esibizione di Fabrizio Vendramin, il pittore vincitore nel 2011 della seconda edizione di Italia’s got talent, con relativa asta benefica di uno dei suoi quadri dipinti al contrario. Prima del gran finale la premiazione del torneo e un’altra asta benefica con maglie donate da calciatori di serie A. In chiusura il concerto del cantautore lissonese MAo Medici.

Interverrà anche la cantante Luisa ‘Lu’ Colombo, nota per “Maracaibo” e apprezzata autrice di alcuni brani che fanno parte di un progetto musicale contro la violenza sulle donne.

L’ingresso è gratuito con offerta libera per realizzare uno sportello di supporto per le vittime di violenza e altri progetti sostenuti dall’Associazione AdAgio.

