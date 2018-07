A settembre la perizia decisiva sul killer del tallio di Nova Milanese Il 10 settembre come giorno fissato per l’ultima parola sulle condizioni mentali di Mattia Del Zotto il 27enne di Nova Milanese reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi, dopo aver mescolato il solfato di tallio all’acqua minerale di casa.

Il 10 settembre come giorno fissato per l’ultima parola sulle condizioni mentali di Mattia Del Zotto. Il giudice per l’udienza preliminare Patrizia Galluci ha affidato a Giovanni De Girolamo l’incarico di sottoporre a perizia psichiatrica il 27enne di Nova Milanese reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi, dopo aver mescolato il solfato di tallio all’acqua minerale di casa. Il processo si gioca sulle diverse valutazioni dei periti di accusa e difesa, relativamente alla capacità mentale del giovane brianzolo, che avrebbe messo in atto il suo folle piano in preda ad una sorta di delirio mistico religioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA