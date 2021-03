A Seregno polizia locale e protezione civile traslocheranno nell’ex sede della Polstrada Il Comune di Seregno ha deciso di spostare polizia locale e protezione civile in un’unica sede: l’ex distaccamento della Polstrada di via Messina.

Il corpo della polizia locale ed il gruppo comunale della protezione civile di Seregno traslocheranno le proprie sedi, a partire dal 2022, nell’immobile di via Messina che, fino al gennaio dello scorso anno, ha ospitato il distaccamento cittadino della Polizia stradale, prima della sua chiusura. L’annuncio lo ha dato, nella seduta del consiglio comunale di martedì 23 marzo, William Viganò, assessore alla Sicurezza ed alla protezione civile. «Il potenziamento dell’organico della polizia locale - ha spiegato Viganò -, con un incremento del numero di agenti, più tecnologia e più formazione, offre questa possibilità. Ed in questa ottica il connubio con la protezione civile, che sta facendo i conti con una sofferenza di spazi, che sono ripartiti tra la corte del cotone, la via Umberto I e la via De Gasperi, ci appare perfetto. Perciò, nel 2020 si procederà alla progettazione, cui seguirà il trasferimento vero e proprio».

L’assessore ha quindi approfondito: «La scelta dell’edificio di via Messina assicurerà anche un’unità di azione. La sinergia tra polizia locale e protezione civile è fondamentale, nell’interesse della città». In precedenza, il sindaco Alberto Rossi aveva definito «una risorsa straordinaria» l’impegno della protezione civile a favore della popolazione, nel contesto dell’emergenza sanitaria, mentre per quanto riguarda la Polizia locale aveva sottolineato come «quest’anno il numero di nuove assunzioni o subentri per pensionamenti raggiungerà la doppia cifra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA