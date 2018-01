A Seregno i funerali della giovane donna trovata senza vita in via Resegone Sono in programma martedì 23 gennaio alle 14.30 a Seregno i funerali di Angela Severino, la giovane trovata senza vita il 18 gennaio in un’area boschiva in via Resegone.

Sono in programma martedì 23 gennaio alle 14.30 in Basilica a Seregno i funerali di Angela Severino, la giovane trovata senza vita il 18 gennaio in un’area boschiva in via Resegone in zona Bivio Consonno. La ragazza, 27 anni, era una giovane madre e abitava in centro con la mamma e i fratelli.

SEREGNO - ANGELA SEVERINO

(Foto by Cristina Marzorati)

A rinvenire il cadavere era stata casualmente una coppia a passeggio col cane qualche minuto dopo le 10. Immediati la telefonata al centralino del 112 e l’arrivo in posto dei carabinieri della vicina stazione di piazza Prealpi. Nessun segno di violenza, l’autopsia darà risposte su come sia morta.



Ai carabinieri era toccato il terribile compito d’informare la famiglia e in particolare la madre Patrizia e uno dei quattro fratelli, Massimo. Di lei non avevano più notizie da un paio di giorni, quando il martedì precedente un amico comune l’aveva incrociata alla fermata dell’autobus in corso Matteotti in centro a Seregno. Da casa era uscita meno di ventiquattr’ore prima ossia nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio. Ai familiari aveva detto che sarebbe andata a trovare alcuni amici. Resta da capire cosa ci facesse nel boschetto di via Resegone vicino allo skate-park dove ha trovato la morte.

«Era una persona sempre sorridente, scherzosa, vivace, allegra. Ora attendiamo l’esito dell’autopsia. Angela era sana, ma frequentava amici balordi», l’ha ricordata mamma Patrizia, 52 anni, al Cittadino. Per lei era semplicemente Angelina.

«Era l’unica femminuccia di cinque fratelli – prosegue – Lavorava nell’attività di famiglia. Confezionamento calze. L’ho vista l’ultima volta lunedì scorso nel pomeriggio verso le 16.30. Era uscita di casa dicendo che sarebbe andata da amici, poi un conoscente l’ha incrociata martedì in corso Matteotti. Giovedì ci hanno chiamato i carabinieri».

Luca, il fratello maggiore di Angela, ha 36 anni e abita in provincia di Ferrara. «L’ho vista l’ultima volta durante le festività di Natale. Ero molto legato a lei. Era la mia stellina».

