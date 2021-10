A Seregno è già Natale: le prime luminarie, ecco come (e dove) saranno le installazioni A Seregno sono state montate le prime luminarie natalizie. La mappa delle installazioni che illumineranno le feste.

A Seregno si respira già aria di Natale. Nelle vie del centro storico sono apparse in questi giorni due diversi tipi di luminarie che formeranno uno scenario scintillante di luci nel periodo natalizio. A cominciare da venerdì 26 novembre giorno previsto dell’accensione di tutte le installazioni. Le luminarie rappresentano dei rami, nelle vie laterali alla centrale spina dorsale di corso del Popolo in cui sono sospese delle stelle a sfera.

“Abbiamo inteso anticipare i tempi - ha affermato, Maurizio Lissoni, presidente di ViviSeregno, rete d’impresa di negozi storici e di qualità - per dimostrare che la ripartenza è iniziata. Un impegno importanti per noi commercianti per rilanciare appieno il nostro centro commerciale all’aperto. Ma anche un segnale per far comprendere a tutti i negozianti che se tutti contribuiscono in piccola parte si possono attuare grandi progetti. Debbo un grazie particolare a tutti i colleghi che hanno contribuito, anche se purtroppo c’è sempre qualcuno che ha di che lamentarsi. Quest’anno abbiamo cambiato la ditta installatrice che possiamo già dire ha ben lavorato e con largo anticipo”.

A metà novembre in piazza della Concordia sarà posizionata una grande stella cometa lunga 18 metri e alta 5, quindi in piazza Vittorio Veneto saranno coronati di luci tutti gli alberi presenti, mentre in piazza Italia apparirà un Babbo Natale, in piazza Risorgimento sarà posizionata la classica giostra luminosa per bambini e, infine, la pista di pattinaggio in piazza Segni. Il giorno 8 dicembre, come da tradizione, avverrà l’accensione ufficiale della grande stella cometa di fronte alla basilica san Giuseppe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA