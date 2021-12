A Seregno e Albiate i mercatini per aiutare le colonie feline Promossi dall’associazione “Cani & Mici per Amici” di Macherio, i volontari saranno sabato 11 dicembre, per tutto il giorno in centro a Seregno, in piazza Concordia e sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 13, in piazza Cavour ad Albiate.

Due mercatini solidali per aiutare i gatti di colonia e quelli in cerca di adozione. Sono due gli appuntamenti promossi dall’associazione “Cani & Mici per Amici” di Macherio i cui volontari saranno in piazza a Seregno ed Albiate. Sabato 11 dicembre, per tutto il giorno in centro a Seregno, in piazza Concordia e sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 13, in piazza Cavour ad Albiate.

Saranno in vendita manufatti e idee regalo per festeggiare il Natale con un aiuto concreto a sostegno dei gatti di colonia, che hanno bisogno di cure di cui l’associazione si occupa, o gatti in cerca di adozione. «In queste occasioni saranno anche disponibili i biglietti della lotteria che l’associazione ha organizzato per i 10 anni di attività di volontariato» spiega la presidente Alessia Resnati - sono acquistabili 1 euro ognuno, con estrazione il 20 febbraio 2022. Per chi volesse sostenerci acquistando i nostri biglietti, può contattarci via telefono al 339.8616769 o via mail [email protected] Grazie a coloro che daranno una mano per i gatti più sfortunati».

