A Seregno dieci classi della “Cadorna” trasferite nella scuola “Don Milani”

Al ritorno all’attività didattica in presenza dopo il periodo di lezioni da casa e le vacanze pasquali, previsto per mercoledì 7 aprile, dieci classi della primaria Cadorna di Seregno saranno trasferite momentaneamente nella sede della secondaria di primo grado Don Milani, per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione indispensabili. Questo perché la scorsa settimana è stato riscontrato il distacco di pezzi di intonaco dal soffitto di un vano scala. In precedenza, da questo punto di vista non erano stati registrati allarmi, anche sulla scorta del fatto che, ormai da diversi giorni, l’intera attività si svolgeva con la modalità della didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria. L’intervento di sistemazione dovrebbe occupare solamente i primi giorni dopo il rientro dalla pausa pasquale. Il temporaneo trasloco di dieci classi alla Don Milani sarà possibile sfruttando le aule lasciate libere dalle classi di seconda e terza, i cui studenti continueranno a seguire le lezioni dalle proprie abitazioni. Le altre quindici classi rimarranno invece nella sede di piazzale Cadorna, poiché gli spazi di cui usufruiranno non presentano problemi di agibilità. Nel frattempo, è stato riorganizzato il servizio mensa, mentre si sta ragionando sulle modalità con cui articolare il servizio del trasporto pubblico.

