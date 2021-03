A Seregno arrivano i “parcheggi verdi” per ricaricare le auto elettriche Parcheggi verdi riservati alle auto elettriche da ricaricare: sono arrivati, negli ultimi giorni, a Seregno. Ecco come funzionano.

Passo in avanti nell’iter che, a Seregno, porterà all’entrata in funzione di cinque stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Negli ultimi giorni, nell’ambito di un intervento a più ampio raggio per la riqualificazione in città dell’illuminazione pubblica, la cui progettazione era cominciata nella precedente legislatura e che l’attuale amministrazione comunale ha poi proseguito, inserendo alcune novità proprie, è in corso la colorazione con vernice verde degli stalli accanto alle colonnine, riservati alle vetture che usufruiranno del servizio. Gli spazi si trovano in piazza Donatori di sangue, nel parcheggio del parco “2 giugno” alla Porada, in corso Matteotti, in via Formenti ed in via Ballerini.

Lo stallo in piazza Donatori di sangue

Della gestione delle stazioni si occuperà, per un periodo di 5 anni, RetiPiù, la società che ha proposto il project financing per la riqualificazione del settore dell’illuminazione pubblica, che tra l’altro ha provveduto alla fornitura ed all’installazione delle colonnine. L’intesa tra l’ente comunale e la realtà appartenente al gruppo Aeb prevede la possibilità di un rinnovo alla scadenza, per un secondo lustro, ma solo su richiesta del concessionario e solo a seguito di approvazione da parte del consiglio comunale. RetiPiù, per tutto l’arco temporale sotto la lente d’ingrandimento, permetterà l’utilizzo gratuito delle stazioni di ricarica per gli autoveicoli elettrici di proprietà comunale e sarà tenuta ad applicare tariffe che non siano superiori alla media di quelle applicate negli altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza e comunque in linea con i livelli di tariffazione imposti dalla normativa che regola la materia. Un’altra novità che, nel contesto del già citato project financing, è destinata a concretizzarsi a breve riguarda l’illuminazione di un tratto di poco superiore al chilometro del percorso ciclopedonale all’interno del parco “2 giugno” alla Porada, a vantaggio in particolare dei podisti, che potranno così allenarsi sul posto anche nelle ore di buio.

