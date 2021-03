A Ronco Briantino un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid È l’iniziativa che il comune di Ronco Briantino - con il sostegno della parrocchia, delle associazioni e dell’istituto scolastico - ha organizzato in occasione della Giornata nazionale prevista per il 18 marzo.

Un minuto di silenzio per ricordare chi non c’è più a causa del coronavirus. È l’iniziativa che il comune di Ronco Briantino - con il sostegno della parrocchia, delle associazioni e dell’istituto scolastico - ha organizzato in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia prevista per il 18 marzo.

Alle 12 tutta la cittadinanza è invitata a osservare un breve momento di silenzio che sarà scandito dal suono delle campane. Per l’intera giornata è chiesto inoltre di esporre la bandiera tricolore dalle proprie abitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA