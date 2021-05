Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Ronco c’è “Con lo zaino in spalla”

A Ronco Briantino c’è “Con lo zaino in spalla”: idee e proposte per una passeggiata in montagna Iniziativa promossa dalla biblioteca comunale a sostegno del turismo di prossimità: si svolgerà il prossimo 13 giugno presso il parco della villa comunale.Partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria.

Sono aperte le iscrizioni per “Con lo zaino in spalla”, l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale a sostegno del turismo di prossimità che si svolgerà il prossimo 13 giugno presso il parco della villa comunale di Ronco Briantino.

L’appuntamento prenderà il via dalle 15.30 e sono previsti gli interventi di Paolo Villa (consigliere centrale CAI) e Michele Castelnovo (giornalista e autore di www.trekkinglecco.com) che condivideranno idee, proposte e suggerimenti per organizzare e apprezzare una passeggiata in montagna.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Sherpa Mountain Shop e Orizzonte Verticale Sala Boulder.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi presso la biblioteca ai seguenti contatti: +39 039 6815118 oppure [email protected]

