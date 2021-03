A Roncello la primavera porta 55 nuovi alberi: piantumazioni in via Rimembranze e in via Gramsci Iniziati lunedì 22 marzo i lavori di piantumazione di alcune specie arboree lungo delle vie cittadine. Dopo una prima fase di potature e messa in sicurezza, in questa vengono creati dei nuovi filari, anche in via Mazzini.

La primavera a Roncello ha portato in dono nuovi alberi. Sono iniziati infatti lunedì 22 marzo i lavori di piantumazione di alcune specie arboree lungo delle vie cittadine. Il primo intervento ha riguardato, in mattinata, via delle Rimembranze, successivamente i lavori si sono spostati in via Gramsci. In tutto gli alberi che verranno messi a dimora in questa fase sono 55.

Questo intervento rientra in quello di più ampio respiro portato avanti dall’amministrazione comunale a partire da dicembre. In una prima fase i lavori si erano concentrati sulla potatura e sulla messa in sicurezza del patrimonio arboreo esistente. Con questa seconda fase invece vengono creati dei filari, anche in via Mazzini.

