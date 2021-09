A Renate il Palio 2021 si farà anche se in versione ridotta È deciso: il Palio 2021 a Renate, pur se in versione ridotta, si farà.

Il Palio 2021 si farà. In edizione ridotta: tre soli di giorni di gare e senza la tradizionale gara degli asini a chiudere la manifestazione. Si inizia venerdì 17 settembre alle 20.30 con la staffetta podistica adulti e la gara ciclistica. In contemporanea in oratorio le gare di “Gira ul Co”, basket e il quizziere. Sabato dalle 18 la manifestazione continua con le sfide a memory, bandiera quadrata, tiro alla fune, green volley, battaglietta e calciobalilla. Domenica dalle 17 gran finale con la podistica bambini, la staffetta 4x400 e lo staffettone. Chi vincerà? L’accesso in oratorio a partecipanti, accompagnatori e spettatori se maggiori di 12 anni sarà consentito solo previa esibizione del Green Pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA