A Rancate vincono sonno e smart working: niente più campane per annunciare le messe al santuario Il parroco di Triuggio ha annunciato che non saranno più suonate le campane prima delle messe al santuario di Rancate: hanno vinto così i residenti che chiedevano meno rumore per conciliare sonno e smart working.

Addio alla campana prima della messa. Il santuario di Santa Maria Assunta a Rancate si allinea alle altre chiese dalla comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio. La decisione è stata comunicata dal parroco, don Maurilio Mazzoleni, la scorsa settimana dopo che alcuni residenti della frazione avevano scritto al responsabile della comunità pastorale per chiedere una riduzione delle “scampanate”: troppo frequenti e rumorose per il sonno dei bambini e per i tanti lavoratori obbligati dalla pandemia allo smart-working. Lo scorso anno i condomini del palazzo “Monterosso” avevano già tenuto una raccolta firme sull’argomento e il parroco era andato incontro alle richieste dei residenti di via Biffi 1 eliminando le scampanate della mezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA