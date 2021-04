A Ornago l’ambiente va a concorso: like alle foto e ai disegni per “La terra nelle nostre mani” È stato proposto in occasione della “Giornata mondiale della terra”. Il concorso si intitola “La terra nelle nostre mani” e sono state previste due categorie, under e over 14 anni. Materiale da inviare entro il 7 maggio.

Un concorso artistico fotografico per sensibilizzare sul tema del rispetto dell’ambiente. È quello che il comune di Ornago ha lanciato giovedì 22 aprile in occasione della 51esima edizione della“Giornata mondiale della Terra”. Il concorso si intitola “La Terra nelle nostre mani” e il tema su cui la cittadinanza dovrà confrontarsi è “Vivere più sostenibilmente, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni a salvaguardia del nostro Pianeta”.

Le categorie previste per il concorso sono due: chi ha più di 14 anni potrà partecipare inviando i propri scatti fotografici mentre gli under 14 lo potranno fare realizzando un disegno (con qualsiasi tecnica). I vincitori verranno decretati in base al numero di Like ottenuti sulla piattaforma social Facebook alla pagina Concorso Artistico Fotografico “La Terra Nelle Nostre Mani” .

Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria immagine o la propria fotografia compilando il modulo online (CLICCA), entro e non oltre il 7 maggio 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA