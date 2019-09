A Monza torna il Festival del parco: due giorni tra natura e cultura Il 21 e il 22 settembre la terza edizione del Festival del parco di Monza: decine di appuntamenti tra musica, letteratura, ambiente e attualità per parlare di natura e parco. Tutto il programma.

Monza festeggia il primo fine settimana d’autunno con la terza edizione del Festival del parco. Promosso dall’associazione culturale Novaluna con la Reggia e una quarantina tra istituzioni, fondazioni, enti pubblici e privati, associazioni nazionali e del territorio, il Festival ha saputo crescere nel corso degli anni e propone un programma di iniziative vastissimo con eventi che ruotano intorno a quattro aree tematiche: “Scoprire il parco”, “Scrittori e narrazioni”, “Musica e arte” e uno spazio dedicato alle attività e laboratori per bambini e ragazzi.

«L’obiettivo - spiega Annalisa Bemporad, presidente di Novaluna - è quello di mettere al centro il parco e di avviare un rapporto virtuoso tra natura e cultura. Il parco è un bene culturale, storico, architettonico e paesaggistico, ma ha anche un valore ambientale che dobbiamo rispettare per la salvaguardia del nostro territorio e dell’intero pianeta terra». Obiettivo ribadito anche da Sergio Conti, coordinatore del progetto, per il quale si tratta di «un’iniziativa unica: al contrario di altri Festival in cui il luogo è lo scenario, qui il parco è il soggetto e il protagonista della rassegna. E succede in uno dei più importanti beni che la Lombardia abbia».



Il cuore della manifestazione resta Villa Mirabello con visite guidate e musica nei saloni affrescati del piano terra e della cappella gentilizia, ma il Festival si espande quest’anno più che mai occuperà tanti luoghi, noti e meno noti, del parco. Nota: alcuni appuntamenti prevedono una donazione per partecipare, altri sono da prenotare, i dettagli nel sito ufficiale.

Allo “Scrittore” di Giancarlo Negri dietro Casalta si concentreranno gli appuntamenti letterari con l’incontro con lo scrittore Giuseppe Festa (sabato pomeriggio) che traghetterà il pubblico nelle atmosfere dei suoi romanzi. A seguire l’autore e conduttore radiofonico Filippo Solibello (Caterpillar AM) illustrerà trenta piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica. Domenica spazio alla presentazione del volume “Storie del Parco” e nel pomeriggio l’incontro con gli scrittori Bruno Arpaia (“Qualcosa là fuori”), Gianni Biondillo e la coppia di giallisti Erica Arosio e Giorgio Maimone.

Cascina San Fedele ospita la rinnovata edizione di Monzaflora con le produzioni vivaistiche della scuola d’agraria, la mostra fotografica con le immagini più belle di Vladimiro Ferrari , ma anche la libreria del Festival con una selezione di pubblicazioni su natura e paesaggio.

Sempre in cascina San Fedele è organizzato il punto ristoro con “La tavola del Festival”(menù 15/10 euro), picnic da 7 euro con piatti e bicchieri in materiale bio.

Anche il Serrone di Villa Reale è tra le tappe del Festival e apre le porte per visite guidate alla mostra (gratuita) “Dal marmo al missile”. Infine cascina Frutteto, Cascina Costa alta e Cascina Mulini Asciutti sono le sedi di attività, passeggiate e visite guidate per adulti e bambini. E la musica: scegliendo solo alcuni dei concerti, sabato alle 17 Vincenzo Zitello a Cascina San Fedele, domenica alle 15.60 Mortimer Mc Grave ancora a San Fedele e alle 17 Roy Paci con Carmine Ioanna al Mirabello.

«Il parco secondo i dati della prefettura - ha ricordato una volta di più il sindaco Dario Allevi, presidente del Consorzio di gestione del complesso monumentale - con 5 milioni di visitatori all’anno è il secondo sito italiano più visitato dopo il Colosseo, è una perla del nostro territorio insieme a Villa Reale e all’autodromo che dobbiamo sempre più valorizzare».

IL PROGRAMMA

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

Villa Mirabello

09.30 scoprire il parco Passi di salute nel Parco

09.30 I produttori Slow Food: dal territorio al Festival accessibile

09.30 Plasticamarea Installazione artistica di Rosa Lanzaro

09.30 scoprire il parco Il Parco e la Villa: nuove visioni, video

10.00 scoprire il parco Passeggiata dell’inclusione

10.00 scoprire il parco Scopriamo il Parco con il nordic walking

10.30 scoprire il parco Visite guidate a Villa Mirabello (poi alle 11.30, 12.30, 16 e 17)

14.30 scoprire il parco Mi metto nei tuoi panni, visita guidata in carrozzina

15.00 scoprire il parco Il Cardinal Durini, il paesaggio, la natura, le scienze, conferenza

15.00 musica arte Un “classico” pomeriggio in Villa, concerto Duo di Milano

16.30 musica arte Soavi melodie e brezze musicali, concerto Trio Lanzini

Cascina San Fedele

09.30 Monzaflora 2019, mostra florovivaisti

09.30 La libreria del Festival

09.30 scoprire il parco Scopri il Parco con l’orienteering

09.30 Vladimiro Ferrari, un monzese e il suo Parco, mostra fotografica accessibile

10.30 scoprire il parco Parchi e Giardini di Regge in Europa, con P. Addis L. S. Pelissetti acc

12.30 La Tavola del Festival, pranzo con menu del territorio

14.00 scoprire il parco Due parchi, un cammino, un festival, trek in arrivo da Milano

14.30 giovani Gioventù Green, cinema ambiente

14.30 Prevenire è vivere, workshop

14.30 scoprire il parco La ripetizione differente, laboratorio

14.30 giovani Profumi intorno al muro, laboratorio

15.30 giovani Sole, pioggia, vento, laboratorio

16.00 giovani Manine che parlano, occhietti che ridono, laboratorio

17.00 musica arte Muro, io ti mangio… in musica, con Vincenzo Zitello

Lo Scrittore

15.30 letteratura Giuseppe Festa La luna, i lupi, i figli del bosco… e una chitarra

17.00 letteratura Filippo Solibello Stop plastica a mare. Conduce Marco Ardemagni

Cascina Frutteto/Scuola Agraria del Parco di Monza

14.30 scoprire il parco I Giardini Reali, sulla carta e nella realtà, conferenza e visita guidata con L. S. Pelissetti

15.30 scoprire il parco Visita guidata agli orti a cumulo

Cascina Mulini Asciutti

15.30 giovani Il sentiero dei poeti, laboratorio

15.30 scoprire il parco Passeggiata naturalistica lungo il Lambro (poi alle 17.00)

18.30 musica arte Concerto per la natura con cena finale

Cascina Costa Alta

17.00 giovani Il mistero del cavaliere senza nome, escape park (poi alle 20.30)

Orangerie/Serrone Villa Reale

11.00 musica arte “Dal marmo al missile”, mostra

17.30 musica arte Visita guidata alla mostra con M. Corgnati

18.30 musica arte Arte e Natura, conversano M. Corgnati, F. Pizzoni, conduce M. Biffis

19.30 Buffet “Dimensione natura”

20.30 scoprire il parco Passeggiata sensoriale nei Giardini reali

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019



Villa Mirabello

09.30 I produttori Slow Food: dal territorio al Festival

09.30 Plasticamarea Installazione artistica di Rosa Lanzaro

09.30 scoprire il parco Il Parco e la Villa: nuove visioni, video

09.30 scoprire il parco A due ruote nel Parco, visita guidata in bici

09.30 scoprire il parco Visite guidate a Villa Mirabello (poi alle 10.30, 15.30 e 16.30)

10.00 musica arte Sacro mantice, piccolo concerto in cappella (poi alle 10.20)

11.30 musica arte Mantici circolari, piccolo concerto in Salone (poi alle 11.50, 12.20)

14.30 scoprire il parco Andar come d’incanto, passeggiata musicale

14.30 Incontro con i produttori

15.30 musica arte Biserta e altre storie, concerto

17.00 musica arte Allegro con gioia, con Roy Paci e Carmine Ioanna

Cascina San Fedele

09.30 Monzaflora 2019, mostra florovivaisti

09.30 La Libreria del Festival

09.30 Vladimiro Ferrari, un monzese e il suo Parco, mostra fotografica

12.30 La Tavola del Festival, pranzo con menu del territorio

13.00 scoprire il parco La città di Monza e il suo Parco, trek in arrivo da stazione FS

14.30 giovani Gioventù green, cinema ambiente

15.00 giovani I giochi della natura, spazio gioco

15.30 musica arte Mortimer Mc Grave, concerto

15.30 giovani Dal campo al quadro, laboratorio

Lo Scrittore

11.00 letteratura Storie del Parco 2019, presenta Antonio Cornacchia

15.30 letteratura Bruno Arpaia Cambiamenti climatici e migrazione ambientale

16.30 letteratura E. Arosio e G. Maimone Greta e Marlon al Parco Sempione

17.30 letteratura Gianni Biondillo Scoprire a piedi le metropoli

Porta Monza

07.30 scoprire il parco I Giardini della Villa all’alba, passeggiata con C. Beretta e M. De Aloe

Cascina Frutteto/Scuola Agraria del Parco di Monza

09.30 scoprire il parco Il Parco tra natura e antropizzazione: il paesaggio, visita guidata con G. Buizza

Cascina Mulini Asciutti

10.30 scoprire il parco Domenica al mulino, cascina aperta

10.30 giovani Un bosco che cresce, laboratorio

Fontana Avancorte Villa Reale

15.30 scoprire il parco Monza e i 500 anni con Leonardo da Vinci, passeggiata poetica

Orangerie/Serrone Villa Reale

11.00/20.00 musica arte Mostra “Dal marmo al missile”

