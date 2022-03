A Monza nasce lo sportello Strategia Giovani, la bussola per il mondo del lavoro Tagli del nastro al Nei di Monza per lo sportello di Strategia Giovani, dedicato alle opportunità e all’inserimento nel mondo del lavoro. All’inaugurazione l’assessore regionale Stefano Bolognini.

Sarà un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un lavoro o alle prese con la scelta di un percorso di formazione post diploma lo sportello Strategia Giovani inaugurato lunedì 28 marzo al Nei di Monza, in via Enrico da Monza. All’infopoint varato dal Comune, in rete con gli altri sportelli gemelli della piattaforma regionale Talent Hub, i ragazzi potranno scoprire le opportunità provenienti dal territorio, compilare il curriculum vitae, consultare le offerte di occupazione, simulare un colloquio di lavoro o una tesi di laurea, partecipare alle attività di comunicazione del progetto Strategia giovani a cui collaborano parecchie realtà tra cui la Fondazione di comunità Monza Brianza, Afol, Assolombarda, Csv, l’azienda speciale Paolo Borsa, alcune cooperative sociali che operano con adolescenti e ragazzi. Nelle loro ricerche gli utenti saranno supportati e consigliati da esperti e psicologi.

«Non abbiamo scelto a caso questo luogo – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili Federico Arena – al Nei si studia e si fa sport e qui intendiamo dare risposte ai giovani, aiutarli a orientarsi nel mondo dell’occupazione, nel valorizzare i loro talenti e nell’imboccare la loro strada».

L’apertura dello sportello a Monza

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«È importante – ha commentato l’assessore regionale alla Comunicazione Stefano Bolognini – che i giovani trovino stimoli nella normalità e diventino protagonisti nello studio, nel lavoro, nello sport e nel volontariato. Spesso si tende a parlare di loro solo quando vincono le Olimpiadi o hanno difficoltà, ma la stragrande maggioranza» non rientra tra le due categorie. «Raccontate ai vostri amici – ha aggiunto rivolto ai ragazzi presenti – che qui c’è un centro che offre tante opportunità e in cui ci si può incontrare».

Lo sportello è aperto il lunedì e il venerdì dalle 14.30 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 12: è possibile prenotare un appuntamento sul portale www.strategiagiovani.it o telefonando al numero 327.9431729.

© RIPRODUZIONE RISERVATA