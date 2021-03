A Monza la Villa reale si illumina di giallo contro l’endometriosi Gesto solidale a Monza: la Villa reale si colorerà di giallo contro una malattia rara, l’endometriosi.

Il consorzio Villa reale e Parco di Monza ha aderito al mese di mobilitazione internazionale della consapevolezza dell’endometriosi, malattia ancora poco conosciuta ma dalle gravi conseguenze per molte donne. Sabato 27 marzo la facciata della Reggia di Monza si colorerà di giallo per testimoniare la partecipazione all’iniziativa insieme ad altri monumenti italiani e internazionali. Il mese della consapevolezza di questo disturbo culminerà con l’ottava marcia contro l’endometriosi, in programma nelle giornate del 26, 27 e 28 marzo a Roma e in contemporanea in 60 Paesi del mondo.

Questa malattia invisibile colpisce tre milioni di donne in Italia, di cui 160mila in Lombardia. L’endometriosi è ancora poco conosciuta, è causata dalla presenza anomala in altri organi del tessuto che riveste la parete interna dell’utero, chiamato endometrio, provocando dolore, formazioni di cisti, infiammazioni croniche, oltre ad essere considerata una delle possibili cause dell’infertilità: il 40% delle donne con endometriosi ha problemi nell’avere figli. Una delle maggiori criticità è il ritardo con cui avviene la diagnosi, oggi stimato intorno ai 6 o 7 anni dopo i primi sintomi. Una diagnosi tempestiva è fondamentale affinché l’endometriosi non provochi danni importanti a carico degli organi vitali attaccati.

Letizia Caccavale, presidente del consiglio per le Pari opportunità della Lombardia, ha dichiarato: «Il nostro Ccnsiglio vuole partecipare a questa importante campagna illuminando di giallo Palazzo Pirelli e lavorando insieme alle associazioni che operano sul territorio: ENDOmarchTeamItay, Fondazione ONDA e Associazione ÆNDO. Il nostro CPO ha avviato un percorso di audizioni per affrontare insieme alcuni punti che riteniamo essere prioritari come la sensibilizzazione delle giovani donne, la formazione dei medici, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale e il tema dell’esenzione del ticket per alcune prestazioni specialistiche. Sono molto felice che la mia città aderisca a questa sensibilizzazione illuminando la Villa reale».

«Sono circa 3 milioni le donne che nel nostro Paese soffrono di endometriosi, una malattia della quale si parla poco, ma che è fortemente invalidante con gravi conseguenze sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono – ha dichiarato il presidente del consorzio Villa reale e Parco di Monza Dario Allevi -. Per questo sabato illumineremo di giallo la facciata della Reggia. Con un gesto semplice facciamo “luce” su questa patologia perchè non ci sono malattie meno importanti di altre e perchè l’informazione e la conoscenza sono alla base di un’adeguata prevenzione».

«Illuminare la facciata della settecentesca Reggia di Monza è un gesto che intende sensibilizzare l’opinione pubblica su l’endometriosi, una patologia ancora purtroppo poco conosciuta. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto tecnico di Leading Technologies S.r.l., che ringraziamo per la disponibilità dimostrata – ha aggiunto Giuseppe Distefano, direttore generale del consorzio Villa reale e Parco di Monza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA