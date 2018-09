A Monza il corso di gestione economica per famiglie e pensionati Un corso di gestione economica per famiglie e pensionati per imparare a far quadrare i conti anche tra le mura di casa. Lo propone il centro civico San Carlo San Giuseppe di Monza.

Si chiama “Economia per la famiglia e pensionati” il corso di gestione economica famigliare proposto al centro civico San Carlo San Giuseppe di Monza. Due tranche di lezioni per imparare a far quadrare i conti anche tra le mura di casa, destreggiandosi tra entrate e uscite, imprevisti e risparmi e poi tutte e altre spese legate alla gestione della casa e al rapporto con enti e associazioni non sempre di facile comprensione.

«È un corso rivolto a tutti, con lo scopo di aiutare le famiglie e i pensionati soprattutto ad affrontare i problemi quotidiani con il condominio – spiegano gli organizzatori del corso – come la gestione delle utenze di luce, gas e telefono ma anche il rapporto con le banche, la lettura di un estratto conto, la gestione dei risparmi».

Nove incontri in tutto, che si svolgeranno nella sala grande del centro civico, in via Silva 26, tutti i mercoledì dalle 9 alle 11. Nove mattine per imparare a gestire più facilmente la burocrazia quotidiana che spetta a ognuno. Il primo appuntamento è per il 3 ottobre. La prima parte del corso si chiuderà il 29 novembre, la seconda parte si svolgerà dal 5 dicembre al 13 febbraio. Per informazioni relative al corso è possibile contattare il numero 339 7535655.

