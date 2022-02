A Monza il camper di Salute donna per l’8 marzo: visite senologiche gratuite Torna a Monza il camper di Salute donna, in cui è possibile avere una visita senologica gratuita: succede l’8 marzo.

Il camper di Salute Donna, la onlus fondata e presieduta dalla monzese Anna Mancuso, torna in piazza a Monza l’8 marzo per sottolineare l’importanza della prevenzione senologica. Dopo il riscontro positivo ottenuto dall’iniziativa “Ottobre in salute…2021”, che aveva portato l’unità mobile attrezzata in numerose piazze della Lombardia e della Brianza (tra cui Monza, Vimercate, Senago, Albiate, Barlassina, Varedo) dove alcuni medici avevano effettuato visite senologiche gratuite, per le donne monzesi ci sarà un’altra possibilità di sottoporsi gratuitamente a sedute di controllo.

L’appuntamento è per martedì 8 marzo all’ombra dell’arengario, in piazza Roma, in occasione della Festa della Donna. L’iniziativa, organizzata dalla sezione monzese di Salute Donna, con il patrocinio del comune di Monza vedrà all’opera dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 specialisti di senologia, assistiti dalle volontarie dell’associazione. Le prenotazioni si ricevono all’indirizzo email: [email protected] . Salute Donna, che opera dal lontano 1995, è alla ricerca di nuovi volontari. Gli interessati possono telefonare allo 02.6470452 o scrivere all’indirizzo email: [email protected] .

