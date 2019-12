A Monza i funerali di Luigi Rovati: «Gigante della comunità e generoso benefattore» “Gigante della comunità e generoso benefattore”: così Monza ricorda il cavaliere Luigi Rovati, fondatore dell’industria farmaceutica Rottapharm. Funerali mercoledì 18 dicembre alle 14.30 nel duomo.

“Un gigante della comunità monzese e un generoso benefattore per tutto il territorio” dove si è distinto per la magnanimità e per le numerose attività filantropiche di cui beneficia l’intera città”, ha ricordato il sindaco Dario Allevi nel messaggio in cui ha espresso il cordoglio della città.

Rovati è stato scienziato e imprenditore, “un vero e proprio pioniere della ricerca scientifica” trasformando la sua azienda nata nel quartiere di San Fruttuoso in una delle più importanti multinazionali nel settore farmaceutico, in grado di brevettare farmaci e nuovi sistemi di rilascio”, continua la nota del Comune.

Nel 2011 aveva ricevuto il Giovannino d’Oro, massima onorificenza cittadina, per il suo impegno a favore della cultura “che ha sempre sostenuto con grande generosità e dimostrando eccezionale amore per la sua città”.

