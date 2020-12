Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Monza gli “angoli dell’abbraccio” per tornare a incontrare i familiari ricoverati in rsa La coop La Meridiana apre anche a Monza gli angoli dell’abbraccio per tornare a incontrare di persona i familiari ospiti della rsa San Pietro e del Paese ritrovato.

La cooperativa La Meridiana di Monza apre gli “angoli dell’abbraccio” per salutare i propri cari ospiti delle strutture di Monza, la rsa San Pietro, il Paese ritrovato e la rsa del progetto Slancio: dovendo fare i conti con l’epidemia di nuovo coronavirus, “un Natale segnato dagli effetti della pandemia”, scrive la cooperativa, “tutti gli strumenti possibili per resistere, proteggere ospiti e parenti e migliorare il più possibile la qualità della vita dei nostri anziani e di tutto il personale”. L’angolo dell’abbraccio, appunto: “Dal mese di dicembre è possibile per i familiari degli ospiti presenti avere quel contatto fisico attraverso un particolare postazione che grazie a dei manicotti protettivi possono permettere ai familiari di favorire il contatto” scrive La Meridiana. La cooperativa ha già attivato video di aggiornamento settimanale, videochiamate settimanali, contatto con il personale medico e socio-sanitario e segnalazioni sulle attività quotidiane all’interno della struttura.

Un angolo dell’abbraccio con la coop La Meridiana

