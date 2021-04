A Mezzago una stele al cimitero per ricordare tutte le vittime del Covid È stata inaugurata nel giorno di Pasqua dal sindaco, Massimiliano Rivabeni e da don Marco Villa all’ingresso del cimitero comunale. «Una targa per ricordare le vittime del Covid e per mostrare vicinanza ai loro familiari».

Una stele per ricorda tutti i mezzaghesi scomparsi a causa del Covid -19. È quella che è stata inaugurata nel giorno di Pasqua dal sindaco, Massimiliano Rivabeni e da don Marco Villa all’ingresso del cimitero comunale. «Una targa per ricordare le vittime del Covid e per mostrare vicinanza ai loro familiari - la spiegazione dell’amministrazione comunale -. Impossibilitati a stare vicini ai loro cari e a salutarli per l’ultima volta».

Durante la cerimonia di inaugurazione le autorità hanno voluto ringraziare tutto il personale che lavora nelle strutture sanitarie e che da un anno si impegna per sconfiggere questo terribile male.

© RIPRODUZIONE RISERVATA