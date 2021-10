A Mezzago una serata per scoprire il servizio “Spazio giovani” Organizzato da “Piano locale giovani”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in programma per il 25 ottobre, alle 21, nella sala civica della biblioteca.

Una serata per scoprire le proposte dello “Spazio giovani”. È quello che “Piano locale giovani”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Mezzago, ha in programma per il 25 ottobre, alle 21, nella sala civica della biblioteca.

L’incontro è aperto a tutti i genitori dei ragazzi della scuola secondaria interessati a conoscere il servizio comunale dedicato alle ragazze e ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Chi vorrà partecipare all’incontro può compilare l’apposito form (https://forms.gle/ZE3Kzd75vubLxaKi8) o inviare una semplice mail a [email protected] L’accesso sarà subordinato all’esibizione del Green Pass

