A Mezzago un weekend per parlare di cooperazione Presente e futuro della cooperazione: è il senso del festival che da venerdì 21 a domenica 23 settembre occupa palazzo Archinti a Mezzago: ecco il programma di “La fatica dei salmoni”.

Un festival dedicato alla cooperazione per riconoscerne valori, bellezze, criticità. Un’opportunità per porsi domande, condividere esperienze, esplorare significati. È questo quanto andrà in scena nel corso venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre nel palazzo Archinti di Mezzago.

Un vero e proprio festival dal nome “La fatica dei Salmoni”, organizzato da diverse realtà associative della Provincia di Monza e della zona della Martesana. «La società, la tecnica, il lavoro di oggi ci obbligano a ripensare il modello cooperativo – spiega il presidente della coop di Mezzago, Vittorio Pozzati –. La logica neoliberale procede verso la mercificazione totale del pensiero e dell’azione, compresa la ‘necessità’ di relazione di ognuno di noi. Quali le strategie possibili per opporsi a questo ed affermare, grazie a relazioni sociali di qualità, una visione di comunità accogliente e solidale. Una possibilità per generare valore e redistribuire equamente la ricchezza prodotta. La ‘cooperazione’ può essere una delle strade utili da percorrere. Contromano».

E allora le domande cui il festival cercherà di dare risposta: qual è il ruolo della cooperazione? E i giovani che si ritrovano in una società sempre più individualizzata, in cui alla libertà di autoaffermazione individuale virtualmente illimitata si contrappone invece la realtà e la consapevolezza della difficoltà ad impiegare nel mercato del lavoro il proprio talento e le proprie potenzialità, come vedono la cooperazione? O più correttamente come il mondo della cooperazione dialoga o dovrebbe dialogare con loro?

Venerdì 21 la cooperazione incontra i giovani: una giornata dedicata ai giovani, grazie a laboratori in piazza.Sabato mattina alle 9.30 ci sarà una conversazione a quattro voci sullo stato dell’arte della cooperazione insieme a Francesca Forno, Stefano Laffi, Giovanni Teneggi e Alfredo Luis Somoza. Nel pomeriggio invece alle 14.30 una tavola rotonda su esperienze cooperative innovative con I Briganti di Cerreto, Arvaia, Coop Camilla, DarCasa, Rimaflow, TreCuori. Domenica dalle 9.30 con “Cooperative in piazza”: una giornata con giochi, animazioni e stand gastronomici. Nel corso della giornata ci saranno infatti laboratori per bambini da 0 a 11 anni e stand di realtà cooperative locali.

Le cooperative coinvolte nell’ideazione ed organizzazione dell’evento sono Coop Mezzago, Koiné, Aeris, Solaris, Castello, Scuola d’Impresa Sociale, Progetto Continenti, Bloom, Olpà, Mestieri Lombardia, Meridiana 2 insieme a Pro Loco Mezzago.

