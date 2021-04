A Mezzago la Sagra dell’asparago arriva direttamente a casa: lasagne e ravioli in rosa con servizio d’asporto L’iniziativa è stata pensata dalla pro loco per non dover rinunciare alla tradizionale iniziativa a causa delle restrizioni Covid: prenotazioni telefoniche o via mail, il servizio prenderà il via da sabato 24 aprile.

I decreti vietano la sagra dell’asparago rosa di Mezzago? E allora la sagra arriva a casa tua! A partire da sabato 24 aprile infatti e per i sabati successivi la cucina di Pro Loco Mezzago offrirà il servizio d’asporto, con un menù che prevede lasagne e ravioli, ovviamente all’asparago rosa, e preparati a Palazzo Archinti.

«L’ondata di freddo e vento l’abbiamo sentita tutti, ma gli asparagi rosa di Mezzago non si fanno intimorire e già da qualche giorno hanno iniziato a spuntare dai cumuli per mettersi al sole ─ che, si sa, bacia i belli! - si legge sul sito della pro loco - Così anche noi non possiamo tirarci indietro, e mentre tutte le feste e sagre sono ancora sospese per decreto, abbiamo deciso che qualcosa andasse inventato per portare l’asparago rosa nei piatti dei suoi fan. Ecco fatto: AsparaGo Home! È un modo per non dover rinunciare per ben due anni di seguito al nostro ortaggio preferito, ma anche per sostenere la filiera produttiva locale e la nostra associazione».

Le prenotazioni dei piatti dovranno essere effettuate (+39 3518108809) o con una mail a [email protected] entro il mercoledì precedente al sabato del ritiro.

Info e costi: prolocomezzago.it

