A Mezzago il pedibus mette le ruote: tutti a scuola in bici e i volontari raccolgono i rifiuti In occasione della Giornata mondiale della bicicletta lodevole iniziativa nel paese. L’iniziativa verrà replicata venerdì 4 giugno per le linee arancione e rosa con partenza da via XXV aprile, via Banfi, via Curiel. Tutti i partecipanti devono indossare il casco.

In occasione della giornata mondiale della bicicletta, il pedibus di Mezzago mette le ruote. Giovedì 3 giugno i bambini che usufruiscono del servizio si sono potuti recare a scuola in bicicletta insieme ai volontari del Pedibus con il supporto della polizia locale. L’iniziativa verrà replicata venerdì 4 giugno per le linee arancione e rosa con partenza da via XXV aprile, via Banfi, via Curiel.

Tutti i partecipanti devono indossare il casco e non possono assolutamente superare la vettura della polizia locale e i propri accompagnatori volontari.

Fino all’8 giugno inoltre i volontari del pedibus, oltre ad accompagnare i bambini a scuola, si occuperanno della raccolta dei rifiuti che incontreranno lungo i loro percorsi. «Un bellissimo esempio di come tutti i cittadini possano contribuire al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente - il commento dell’amministrazione comunale -. Migliorare insieme si può!».

