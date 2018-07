A Mezzago i funerali di Nicolò Maggiulli: raccolta fondi per la famiglia, corteo di auto per l’ultimo saluto Sono in programma venerdì 6 luglio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Mezzago i funerali di Nicolò Maggiulli. Il 24enne, da poco residente a Bellusco, scomparso lo scorso venerdì in un incidente stradale sulla Monza-Trezzo. Raccolta fondi per la famiglia, corteo di auto per l'ultimo saluto.

Sono in programma venerdì 6 luglio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Mezzago i funerali di Nicolò Maggiulli. Il 24enne, da poco residente a Bellusco, tragicamente scomparso lo scorso venerdì in un incidente stradale sulla Monza-Trezzo nel quale il ragazzo si è scontrato frontalmente con un’automobile mentre era in sella alla sua motocicletta.



Mezzago: Nicolò Maggiulli

(Foto by Gabriele Galbiati)

Il ragazzo, originario di Mezzago, è molto conosciuto in tutto il paese e proprio nel Comune dell’Asparago Rosa sono state diverse le iniziative organizzate per ricordarlo. In tanti mezzaghesi si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo con iniziative di solidarietà, tra cui anche alcune raccolte fondi partite dal gruppo Facebook “Sei di Mezzago se…”. Un’altra iniziativa che verrà realizzata proprio nella mattinata di venerdì, prima delle esequie, è un corteo di auto sportive che seguirà la salma del ragazzo nel tragitto da Vimercate alla chiesa. Il ragazzo era infatti molto appassionato di motori e i suoi amici hanno pensato di accompagnarlo così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA