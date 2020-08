Lo scontro frontale tra il camion e la Ford Fiesta in via Manzoni a Lentate (Foto by Edoardo Terraneo)

A Meda e Lentate doppio incidente causato da due camion Doppio, grave, incidente a Meda e a Lentate nella serata di venerdì 28 agosto, con protagonisti due camionisti.

Doppio, grave, incidente a Meda e a Lentate nella serata di venerdì 28 agosto, con protagonisti due camionisti. A Meda verso le 19.30 una cittadina seregnese, 41enne, impiegata, è stata investita da un camion di proprietà di una ditta tedesca condotto da un cittadino macedone, 53enne, residente in Germania.

Le operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente a Meda

(Foto by Edoardo Terraneo)

Nella circostanza la donna, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata colpita in testa dallo specchietto retrovisore del mezzo per poi cadere a terra. La donna non è in pericolo di vita, è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio, in attesa di referto medico per valutare eventuali fratture. Conducente e veicolo, in regola.



La Protezione civile sul luogo dell’incidente a Lentate sul Seveso

(Foto by Edoardo Terraneo)



Poco dopo, a Lentate sul Seveso, in via Manzoni c’è stato un frontale tra una Ford Fiesta e un camion per la raccolta del latte. L’utilitaria americana si trovava nella propria corsia e proveniva da Lazzate mentre il grosso mezzo di trasporto ha superato la linea divisoria della strada, invadendo la corsia opposta. Ancora da capire il perché di questa manovra, forse dettata dalla necessità di svoltare in un’azienda agricola della zona. Il 24enne alla guida della Ford si è trovato di fronte il camion e non ha potuto evitarlo, andando a sbatterci contro. Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza: è stato portato precauzionalmente all’ospedale di Desio per accertamenti. Nessuna conseguenza neanche per l’autista del camion, un cinquantenne. La strada è rimasta chiusa per due ore per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzi.

Un particolare dell’incidente frontale a Lentate sul Seveso

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA