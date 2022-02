A Mariano Comense un uomo assalta con una mazza un treno di Trenord: dieci finestrini rotti, paura tra i pendolari Molta paura tra i pendolari del treno che, da Mariano Comense, stava andando verso Milano: arrivato in stazione intorno alle 7.15 del mattino, il convoglio è stato assalito da un uomo armato di mazza che ha inferto più di venti colpi contro i finestrini, distruggendone una decina.

Attimi di paura nella stazione di Mariano Comense. Nella mattinata di lunedì 14 febbraio, alle 7.15, il convoglio che effettuava la corsa 618 (Asso 6.33-Milano Cadorna 7.53) è stato oggetto di un atto vandalico all’arrivo nella stazione di Mariano Comense. Mentre il treno rallentava per effettuare la fermata nella stazione, una persona dalla banchina ha iniziato a colpire con una mazza i finestrini del convoglio, rompendone dieci. Almeno una ventina i colpi scagliati dall’uomo. L’autore dell’atto vandalico in seguito è stato fermato dalle forze dell’ordine.

I finestrini picconati

Nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo. La corsa è stata soppressa; i passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno 1622 (Asso 7.02-Milano Cadorna 8.23), giunto a destinazione in orario. Ora il treno vandalizzato finirà in officina per tutte le manutenzioni del caso.

I finestrini visti dall’interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA