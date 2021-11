A Macherio la “pizzoccherata” è per lo sport: serviti 350 piatti, il ricavato al Gruppo sportivo dell’oratorio Forte l’affluenza registrata nel fine settimana del 21 novembre alla “Casetta Gso” dell’oratorio San Carlo: generosi benefattori hanno fatto sfiorare le 350 porzioni. Proventi per potenziare strutture e attrezzature per calcio e pallavolo.

Grande successo per la “Pizzoccherata 2021”: all’oratorio San Carlo di Macherio il tradizionale appuntamento conviviale con l’impeccabile organizzazione del Gso, ha consentito di preparare quasi 350 piatti da asporto delle gustose specialità di Teglio.

Il sodalizio sportivo macheriese continua la sua tradizione radicata sul territorio e nonostante le difficoltà legate al particolare periodo storico, chiama a raccolta alla “Casetta Gso” per gustare un delizioso piatto di pizzoccheri.

La maestria dei pizzoccherai di Teglio ha ricreato le atmosfere, i profumi e i sapori della montagna lombarda offrendo i piatti originali serviti caldi e fumanti. Partiti all’alba da Teglio sono scesi sulle rive del Lambro per creare da zero il loro prelibato piatto e farlo apprezzare a tutti, consapevoli delle finalità benefiche dell’evento. Forte l’affluenza registrata nel fine settimana del 21 novembre: generosi benefattori hanno fatto sfiorare le 350 porzioni.

Grande la soddisfazione degli organizzatori che grazie a queste ed altre iniziative, potenziano le attività sportive. «Questi eventi sono fondamentali per garantire risorse fresche e, come da tradizione, tutti i proventi derivanti dalle attività promozionali saranno utilizzati per potenziare strutture e attrezzature a disposizione delle squadre di calcio e pallavolo- spiega il presidente del Gso, Rodolfo Caremi -quest’anno abbiamo potenziato il settore giovanile del calcio e stiamo lavorando su di un nuovo progetto per dare smalto alla pallavolo femminile. È bello, è importante ed, anzi, direi che è fondamentale vedere un paese vivo che si stringe intorno al proprio Gruppo sportivo, per questo ringrazio tutti per la fattiva collaborazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA