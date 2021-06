A Macherio la Costituzione ai diciottenni: «A voi un manuale di istruzioni per costruire una società bellissima» Le parole del sindaco Mariarosa Redaelli ai ragazzi ai quali è stata consegnata: «È la fotografia di un paese che ancora non c’è completamente, ma che può migliorare con le regole messe in pratica da cittadini consapevoli»

In occasione della Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Macherio ha consegnato ai concittadini che quest’anno compiono 18 anni una copia della Costituzione. La cerimonia si è registrata nel pomeriggio in Corte del Cagnat.

«Quest’anno diventerai o sei già diventato maggiorenne. Un anno particolare in cui anche tu sei stato chiamato a compiere tanti sacrifici, a stare in casa, a non vedere amici e parenti, a studiare in modo del tutto diverso senza frequentare la scuola».

«Innanzitutto grazie per aver messo in pratica queste limitazioni nel rispetto della salute collettiva - ha scritto il sindaco Mariarosa Redaelli nella lettera di invito ai ragazzi -compiere 18 anni è un traguardo importante, molto atteso. Ti consegno copia della Costituzione, quel manuale di istruzioni scritto dalle madri e dai padri costituenti per costruire, articolo dopo articolo, una società in cui sarebbe bellissimo vivere. È la fotografia di un paese che ancora non c’è completamente, ma che può migliorare attraverso la messa in pratica dei principi, dei diritti, delle regole di una comunità che portano a essere cittadino consapevole».

