A Lissone potature di oltre 300 alberi e nuove piantumazioni al “pratone” Alle battute conclusive il piano predisposto dalla amministrazione comunale per far fronte a chiome particolarmente voluminose che rendevano difficoltoso il traffico veicolare ed essenze potenzialmente pericolose

Piano delle potature 2022 al via a Lissone: previsto il taglio di rami, fronde e chiome di oltre 300 piante del territorio.

«In questo modo, oltre ad avere un verde pubblico ancora più curato e ordinato, verrà indirettamente favorita anche la luminosità degli spazi, la percezione di sicurezza e l’attenzione alla fruibilità del territorio» afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Marino Nava che sta seguendo, passo dopo passo, i tagli che quotidianamente avvengono in città.

Buona parte del piano delle potature è infatti già stato completato: operai comunali e ditte specializzate hanno eseguito la potatura al parco Liberi Tutti (45 piante), in via Falcone (21), via Botticelli (21), via Marconi (20), via Fermi (19), via Pascoli (15) e via Ponchielli (10).

Attualmente, è in corso l’intervento di potatura in piazza Martiri delle Foibe (37 piante), mentre il cronoprogramma prevede già per i prossimi giorni tagli in piazza IV Novembre (47), via Toti/Gioberti (18), viale Martiri della Libertà (13), via Pacinotti (13), via Manzoni (9), via Lega Lombarda (7) e piazza De Gasperi (4). Interventi programmati anche in via don Monolo, via Buonarroti e negli spazi in uso alla Pro Lissone Calcio.

Chiome particolarmente voluminose che rendevano difficoltoso il traffico veicolare, essenze potenzialmente pericolose (principalmente per malattie o per rami “sbrancati”), vicinanza ad abitazioni o pali di illuminazione, sagomatura di contenimento delle chiome: ecco le ragioni dei tagli.

«Quello che stiamo attuando è un puntuale piano di manutenzione del verde che convoglia anche le numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza a cui diamo riscontro con questi interventi – aggiunge Nava – non solo potature, ma anche, nelle prossime settimane, una serie di nuove piantumazioni fra cui quelle previste al pratone per garantire una città sempre più verde».

